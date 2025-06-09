Трицикл загорелся под водителем в Могилеве

На видео транспорт вспыхивает прямо под ногами владельца, который успевает ретироваться. Мужчина рассказал, что сначала его трицикл начал дергаться, а затем загорелся снизу.
Мужчине помог автовладелец, который стал очевидцем ЧП, он достал огнетушитель из своего авто и бросился на помощь. Однако этого не хватило, чтобы потушить пламя.
Прибывшие спасатели потушили горящее открытым пламенем транспортное средство. Огонь полностью уничтожил трицикл, но обошлось без пострадавших.
Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, одной из причин, могло быть нарушение правил использования электросетей или электрооборудования.