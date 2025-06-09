В Италии на пешеходном переходе насмерть сбили девушку из Молдовы, ее друг попал в больницу: Город шокирован, мэрия объявила траур в день похорон Джессики

Трагедия произошла в субботу вечером, 7 июня, недалеко от кинотеатра. Джессика Вулпе и её 16-летний друг пересекали дорогу по пешеходному переходу после того, как припарковали скутер, когда на большой скорости их сбила грузовая машина, за рулём которой был мужчина около 40 лет.