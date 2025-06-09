В Италии на пешеходном переходе насмерть сбили девушку из Молдовы, ее друг попал в больницу: Город шокирован, мэрия объявила траур в день похорон Джессики

14-летняя девушка из Молдовы погибла в городе Толентино (регион Марке, Италия), после того как её сбила на пешеходном переходе грузовая машина.
Трагедия произошла в субботу вечером, 7 июня, недалеко от кинотеатра. Джессика Вулпе и её 16-летний друг пересекали дорогу по пешеходному переходу после того, как припарковали скутер, когда на большой скорости их сбила грузовая машина, за рулём которой был мужчина около 40 лет.
Удар был настолько сильным, что Джессика погибла на месте — её отбросило на 20 метров. Её друг был доставлен вертолётом в больницу.
Водитель был в шоковом состоянии, у него случилась паническая атака, и он был госпитализирован для наблюдения. Полиция с помощью двух свидетелей восстановила ход событий и завершает материалы для открытия уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом.
Джессика должна была отпраздновать 15-летие 9 июля. Она училась в первом классе лицея «Маттео Риччи» в городе Мачерата и играла за юношескую волейбольную команду Futura Volley Tolentino.
Город потрясён произошедшим. Муниципалитет Толентино объявил 10 июня днём траура, когда состоятся похороны. Слова соболезнования выразили директор лицея и мэр города Мауро Склави:
«Это трагедия, которая ранит нас всех и оставляет огромную пустоту. Мы обязаны сохранить память о Джессике».
Итальянская полиция проводит расследование трагического случая.
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