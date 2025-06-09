ДТП с двумя автобусами и такси произошло в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием двух городских автобусов и автомобиля такси. Об этом днем 9 июня сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам ростовчан, жесткая авария случилась на пересечении 20-й Линии и Ченцова. Выехавшую на перекресток легковушку Renault протаранили с двух сторон. После этого у машины появились вмятины, также механическое повреждение получил один из автобусов.
По неподтвержденной информации, водителя такси увезли в больницу. Комментарий по ситуации от Госавтоинспекции пока не поступал, сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, водителям всегда нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. Водители всегда должны снижать скорость вблизи пешеходных переходов и перекрестков.
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