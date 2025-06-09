Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с участием «скорой» в Уральске

«В результате ДТП в травмпункт Городской многопрофильной больницы доставили 28-летнюю пассажирку скорой помощи. С салона Hyundai accent в травмпункт Областной детской многопрофильной больницы доставили 13-летнюю девочку. Также в травмпункт Областной многопрофильной больницы доставили двоих фельдшеров с различными травмами», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.