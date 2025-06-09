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Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с участием «скорой» в Уральске

Уральск. 9 июня. КазТАГ — В результате ДТП с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи пострадали 13-летняя девочка, 28-летняя пассажирка скорой помощи и двое фельдшеров, сообщает «Мой Город».

Источник: Мой Город

«В результате ДТП в травмпункт Городской многопрофильной больницы доставили 28-летнюю пассажирку скорой помощи. С салона Hyundai accent в травмпункт Областной детской многопрофильной больницы доставили 13-летнюю девочку. Также в травмпункт Областной многопрофильной больницы доставили двоих фельдшеров с различными травмами», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По данным, водитель спецавтомобиля Hyundai Solati на пересечении улиц Шолохова и Сергея Тюленина проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с легковым автомобилем.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.