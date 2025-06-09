Смертельное ДТП с отцепившимся прицепом и лесовозом случилось под Полоцком

В ведомстве отмечают, что из-за этого прицеп выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший во встречном направлении лесовоз МАЗ. По причине случившегося столкновения лесовоз съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. Сообщается, что в результате ДТП 39-летний водитель лесовоза погиб.