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Смертельное ДТП с отцепившимся прицепом и лесовозом случилось под Полоцком

Жуткое ДТП с отцепившимся прицепом и лесовозом случилось в Полоцком районе.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП с отцепившимся прицепом и лесовозом случилось под Полоцком. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В сообщении сказано, что дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июня примерно в 11.35 на 94-м километре автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк-граница Латвии». Согласно предварительным данным, при движении в сторону Полоцка автомобиля Renault Master с прицепом, за рулем которого находился водитель 1992 года рождения, случилось расцепление прицепа с транспортным средством.

В ведомстве отмечают, что из-за этого прицеп выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший во встречном направлении лесовоз МАЗ. По причине случившегося столкновения лесовоз съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. Сообщается, что в результате ДТП 39-летний водитель лесовоза погиб.

Жуткое ДТП с отцепившимся прицепом и лесовозом случилось в Полоцком районе. Фото: телеграм-канал УВД Витебского облисполкома.

Тем временем в Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии.

Кстати, Белгидромет сказал про дожди и сильный ветер в Беларуси с 10 по 15 июня: «Текущая неделя будет проходить под знаком прохладной погоды».

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