Смертельное ДТП с отцепившимся прицепом и лесовозом случилось под Полоцком. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В сообщении сказано, что дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июня примерно в 11.35 на 94-м километре автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк-граница Латвии». Согласно предварительным данным, при движении в сторону Полоцка автомобиля Renault Master с прицепом, за рулем которого находился водитель 1992 года рождения, случилось расцепление прицепа с транспортным средством.
В ведомстве отмечают, что из-за этого прицеп выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший во встречном направлении лесовоз МАЗ. По причине случившегося столкновения лесовоз съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. Сообщается, что в результате ДТП 39-летний водитель лесовоза погиб.
Жуткое ДТП с отцепившимся прицепом и лесовозом случилось в Полоцком районе. Фото: телеграм-канал УВД Витебского облисполкома.
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