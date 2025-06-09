WP: в Техасе ураган оставил без света свыше 160 тыс. жителей

В самом Техасе местные службы также готовятся к наводнениям, которые придут с обильными ливнями. Издание отмечает, что с начала этого года в Техасе было зарегистрировано больше всего сообщений об ураганах и торнадо, чем в любом другом штате США. Это связано, в частности, с более высокой, чем в среднем, температурой воды в Мексиканском заливе.