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17 человек застряли на высоте 10 метров в парке аттракционов. Среди них пять детей

В парке развлечений «Остров мечты» произошла техническая авария с аттракционом «Воздушный поезд»: 17 человек, включая пять детей, оказались заблокированы на высоте около 10 метров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О происшествии в парке развлечений «Остров мечты» сообщает телеграм-канал Mash. 17 человек, среди которых пять детей, оказались заблокированы на высоте около 10 метров на аттракционе «Воздушный поезд». Как сообщают очевидцы, аттракцион из восьми вагонов остановился во время работы. Сотрудники парка не смогли эвакуировать посетителей самостоятельно и теперь пытаются заново запустить систему, подав электричество с подвезенной вышки.

Несмотря на эти меры, ситуация остается сложной, на место происшествия вызваны специалисты МЧС.