17 человек застряли на высоте 10 метров в парке аттракционов. Среди них пять детей

О происшествии в парке развлечений «Остров мечты» сообщает телеграм-канал Mash. 17 человек, среди которых пять детей, оказались заблокированы на высоте около 10 метров на аттракционе «Воздушный поезд». Как сообщают очевидцы, аттракцион из восьми вагонов остановился во время работы. Сотрудники парка не смогли эвакуировать посетителей самостоятельно и теперь пытаются заново запустить систему, подав электричество с подвезенной вышки.