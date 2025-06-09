Двух волгоградцев осудили за похищение людей и вымогательство

После похищения они перевезли жертв в уединенное место, где под угрозой дальнейшего насилия потребовали 60 000 рублей. Под давлением один из потерпевших перевел 10 200 рублей со своего банковского счета. Затем преступники забрали у них мобильные телефоны и принудили одного из них отдать свою бытовую технику. После этого обвиняемые выдвинули новое требование о передаче дополнительных 50 000 рублей, подкрепив его новыми угрозами насилия.