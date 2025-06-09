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Двух волгоградцев осудили за похищение людей и вымогательство

Судом было установлено, что в апреле 2024 года обвиняемые совместно с третьим лицом совершили нападение на двух человек в Краснооктябрьском районе Волгограда.

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Как сообщает Краснооктябрьский районный суд, из материалов дела следует, что, используя физическую силу, злоумышленники нанесли потерпевшим множественные удары и насильно затолкали их в автомобиль, угрожая расправой и убийством.

После похищения они перевезли жертв в уединенное место, где под угрозой дальнейшего насилия потребовали 60 000 рублей. Под давлением один из потерпевших перевел 10 200 рублей со своего банковского счета. Затем преступники забрали у них мобильные телефоны и принудили одного из них отдать свою бытовую технику. После этого обвиняемые выдвинули новое требование о передаче дополнительных 50 000 рублей, подкрепив его новыми угрозами насилия.

Фигуранты были признаны виновными в совершении преступлений. Одному из них назначили 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а другому — 8 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.