Водитель лесовоза погиб в Полоцком районе в ДТП с прицепом и экскаватором

Авария произошла в понедельник, 9 июня, около 11:35 на 94-м километре дороги Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвии».
По предварительной информации, во время движения от автомобиля Renault Master отцепился прицеп с мини-экскаватором.
Прицеп выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении лесовозом МАЗ.
От удара лесовоз съехал в кювет и врезался в дерево. В ДТП тяжелые травмы получил его 39-летний водитель, мужчина скончался.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства.