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Водитель лесовоза погиб в Полоцком районе в ДТП с прицепом и экскаватором

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Водитель лесовоза погиб в результате столкновения с прицепом, перевозившим экскаватор, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: УВД Витебского облисполкома

Авария произошла в понедельник, 9 июня, около 11:35 на 94-м километре дороги Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвии».

По предварительной информации, во время движения от автомобиля Renault Master отцепился прицеп с мини-экскаватором.

Прицеп выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении лесовозом МАЗ.

сказали в управлении

От удара лесовоз съехал в кювет и врезался в дерево. В ДТП тяжелые травмы получил его 39-летний водитель, мужчина скончался.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства.