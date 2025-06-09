В Свислочском районе сын украл у 90-летнего отца карту с 23 тысячами рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненского областного суда.
Говорится, что 29 ноября 2024 года обвиняемый находился в гостях у своего отца 1935 года рождения и забрал лежащую на столе его банковскую карту. Фигурант знал, что на счету отца лежит около 23 000 рублей. Он пошел в банк и, получив необходимую консультацию о том, как лучше распорядиться деньгами, открыл на свое имя счет и вклад, куда перевел с карты своего отца через кассу банка 10 000 и 13 000 рублей.
Кроме того, остаток на карте в чуть более 400 рублей сын обналичил в кассе. После совершения преступления в тот же день обвиняемый вновь зашел в гости к отцу, вернув на место банковскую карту. Обналиченные деньги фигурант потратил на собственные нужды, а также на алкоголь.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину в совершенном преступлений. Обвиняемый сообщил, что отец ему давал периодически банковскую карту для покупки продуктов и снятия наличных. В связи с этим ему был известен ПИН-код. Кроме того, сын знал, что на карте его отца есть примерно 23 000 рублей, поскольку 20 ноября 2024 года он по просьбе пожилого родственника снимал наличные для него и брал выписку по счету.
Сообщается, что позднее отец начал замечать, что его сын очень часто находится в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговоров о происхождении употребляемого спиртного пожилой мужчина заподозрил, что деньги были сняты с его счета по карте.
Суд признал сына виновным в хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном в крупном размере. На основании части 3 статьи 212 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в видео ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 50 базовых величин, или 2100 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Кроме того, на основании статьи 107 УК к фигуранту было применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту жительства.
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