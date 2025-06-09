В Свислочском районе сын украл у 90-летнего отца карту с 23 тысячами рублей

Говорится, что 29 ноября 2024 года обвиняемый находился в гостях у своего отца 1935 года рождения и забрал лежащую на столе его банковскую карту. Фигурант знал, что на счету отца лежит около 23 000 рублей. Он пошел в банк и, получив необходимую консультацию о том, как лучше распорядиться деньгами, открыл на свое имя счет и вклад, куда перевел с карты своего отца через кассу банка 10 000 и 13 000 рублей.