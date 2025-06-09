В Славянске-на-Кубани таксист стрелял из пистолета в пассажиров

Один из пассажиров предложил водителю подъехать к месту назначения и отдать телефон за вознаграждение. Таксист согласился и привез гаджет. Но водителя не устроила сумма. Произошла ссора, во время которой водитель начал стрелять по мужчинам из травматического пистолета.