В Славянске-на-Кубани таксист стрелял из пистолета в пассажиров. Все произошло на улице Маломинской 9 июня.
В полицию обратился 21-летний местный житель. Выяснилось, что трое мужчин заказали такси. Но после поездки им позвонил 62-летний водитель. Таксист сообщил пассажирам, что они забыли мобильный телефон.
Один из пассажиров предложил водителю подъехать к месту назначения и отдать телефон за вознаграждение. Таксист согласился и привез гаджет. Но водителя не устроила сумма. Произошла ссора, во время которой водитель начал стрелять по мужчинам из травматического пистолета.
Пассажиры получили травмы, но от госпитализации отказались. Прибывшие полицейские задержали водителя на месте происшествия и доставили в отдел.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.