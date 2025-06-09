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В Копейске возбудили уголовное дело из-за отсутствия воды в поселке

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после четырехдневного перебоя с водоснабжением в поселке Старокамышинск. По данным следствия, местные власти не предпринимали должных мер для восстановления подачи воды и помощи жителям.

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Жители поселка четвертые сутки остаются без воды, жалуясь в соцсетях и СМИ на невозможность соблюдать элементарные бытовые условия в жаркую погоду. Администрация Копейского городского округа, комментируя ситуацию, допустила фактическую ошибку в дате начала аварии. В настоящее время следователи устанавливают круг ответственных за сложившуюся ситуацию.