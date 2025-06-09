В Копейске возбудили уголовное дело из-за отсутствия воды в поселке

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после четырехдневного перебоя с водоснабжением в поселке Старокамышинск. По данным следствия, местные власти не предпринимали должных мер для восстановления подачи воды и помощи жителям.