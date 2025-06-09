В Новосибирске между домами в микрорайоне Горский рушится подпорная стена

Управляющей компании ООО «КЖЭК “Горский”» предписано в кратчайшие сроки установить ограждения и информационные таблички, предупреждающие о риске обрушения элементов подпорной стенки, привлечь экспертов для проведения инженерно-геологических исследований почвы, а также, основываясь на полученных данных, организовать ремонтные работы поврежденных конструкций. Помимо этого, компании необходимо проводить регулярные осмотры многоквартирных домов № 84 и № 86 в микрорайоне Горском и фиксировать результаты в журнале эксплуатации зданий в соответствии с требованиями статьи 55.25 Градостроительного кодекса РФ.