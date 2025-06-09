СК возбудил дело о теракте после обстрела досугового центра в Рыльске

При атаке на культурный центр в Рыльске погиб 64-летний мужчина. Пострадали еще пять человек: трое мужчин — главный инженер и два сторожа — получили осколочные ранения, ушибы и переломы, у двух женщин контузия. Их госпитализировали. Из-за нанесенного удара крыша центра загорелась, площадь пожара составила порядка 400 кв. м.