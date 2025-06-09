87-летняя бабушка чуть не лишилась 200 тысяч рублей из-за лжеадвоката в Самаре

В Самаре бдительная женщина доложила правоохранителям, что ее соседка-пенсионерка несколько часов разговаривает с человеком, который требует от нее денег.
Сотрудник полиции отправил к бабушке оперативную группу.
Выяснилось, что пенсионерке звонил «адвокат», который убеждал жертву декларировать ее сбережения. Для этого ей нужно было передать деньги курьеру.
Силовики решили проследить за курьером, которого подошлют мошенники, но за деньгами приехал сотрудник такси, который дал показания полицейским.
Все средства были вручены пенсионерке обратно. Заведено уголовное дело.
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