В Самарской области спасатели вытащили из колодца труп пенсионера утром 9 июня

Специалисты работали в понедельник в Красноярском районе губернии.
Сообщение о погибшем 72-летнем пенсионере получили 9 июня в 11:33. Труп нашли в колодце глубиной 4 метра (на 2 был заполнен водой) в СНТ «Зеленая роща».
Сотрудники Поисково-спасательной службы региона вытащили тело с помощью альпинистского и водолазного оборудования. Подключили четырех человек. Закончили к 13:09. Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего.
Ранее в Самаре мужчине помогли выбраться из 7-метровой ямы. Он провалился в нее вместе с электросамокатом.
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