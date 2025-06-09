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В Самарской области спасатели вытащили из колодца труп пенсионера утром 9 июня

Специалисты работали в понедельник в Красноярском районе губернии.

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Специалисты работали в понедельник в Красноярском районе губернии.

Сообщение о погибшем 72-летнем пенсионере получили 9 июня в 11:33. Труп нашли в колодце глубиной 4 метра (на 2 был заполнен водой) в СНТ «Зеленая роща».

Сотрудники Поисково-спасательной службы региона вытащили тело с помощью альпинистского и водолазного оборудования. Подключили четырех человек. Закончили к 13:09. Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего.

Ранее в Самаре мужчине помогли выбраться из 7-метровой ямы. Он провалился в нее вместе с электросамокатом.

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