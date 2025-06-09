Массовое отравление в Павлодаре: ресторан работал без разрешительных документов

По предварительным данным, в ресторане отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, ресторан работает без разрешительного документа, в связи с чем было вынесено постановление о запрещении деятельности ресторана. Постановление вынесено 8 июня и до получения ими санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии объекта.