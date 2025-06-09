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В Краснодарском крае таксист открыл стрельбу по пассажирам, не желая возвращать телефон

В Славянске-на-Кубани 62-летний таксист устроил стрельбу из травматического пистолета по трем пассажирам после спора о вознаграждении за возвращенный мобильный телефон. Все пострадавшие получили травмы, но отказались от госпитализации. Полиция задержала водителя прямо на месте происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: Агентство «Москва»

В Славянске-на-Кубани 62-летний таксист открыл стрельбу из травматического пистолета по трем пассажирам после конфликта на почве возврата забытого телефона. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.

9 июня 21-летний местный житель обратился в правоохранительные органы с сообщением о стрельбе. Немедленно выехавшие на место полицейские установили, что трое мужчин заказали такси через агрегатор, но оставили в салоне мобильный телефон. О находке им сообщил водитель, с которым пассажиры договорились о повторной встрече для возврата телефона за вознаграждение.

Однако предложенная сумма не устроила таксиста, и между сторонами возник конфликт. В какой-то момент водитель достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в оппонентов. Все трое получили травмы, но от госпитализации отказались.

Подозреваемый был задержан прямо на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.