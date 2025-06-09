В Краснодарском крае таксист открыл стрельбу по пассажирам, не желая возвращать телефон

9 июня 21-летний местный житель обратился в правоохранительные органы с сообщением о стрельбе. Немедленно выехавшие на место полицейские установили, что трое мужчин заказали такси через агрегатор, но оставили в салоне мобильный телефон. О находке им сообщил водитель, с которым пассажиры договорились о повторной встрече для возврата телефона за вознаграждение.