В Самарской области экс-полицейского осудили за взятку и нападение на коллег

Речь идет о бывшем сотруднике ДПС Иване Загуменнове. Вину признал. Подробностями поделились представители региональных СУ СКР и прокуратуры.
В 2024 году на мужчину завели дело из-за взятки в 30 тыс. рублей. За «вознаграждение» теперь уже экс-правоохранитель не стал составлять административный протокол на нарушителя.
Позже, во время разбирательств, Загуменнов ударил следователя и оперуполномоченного. Далее выпрыгнул в окно здания и убежал. Но скрыться от коллег не удалось.
В итоге Безенчукский районный суд лишил его свободы на 4 года с испытательным сроком на тот же период. Еще на 3 запретил работать правоохранителем. Плюс оштрафовал на 30 тыс. рублей и лишил звания лейтенанта полиции.
Ранее другого экс-полицейского из 63-го региона обвиняли в хищении 1,2 млн рублей с чужой карты.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.