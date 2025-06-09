Суд оправдал экс-замминистра транспорта Самарской области Андрея Спиридонова

Бывший чиновник проходил по уголовному делу по факту халатности.
Экс-глава Минтранса Иван Пивкин требовал, чтобы Андрей Спиридонов подставил подпись в научной работе по комплексному развитию дорожно-транспортной сети губернии.
В документе расписали обустройство развязок и мостов, «умных светофоров» на проезжих частях 63-го региона, возможности объединения их работы с операторами для подсчета числа авто.
Однако выявили ряд недочетов. По этой причине и из-за отсутствия полномочий зам Пивкина отказался подписывать бумаги. Подрядная организация (РОСДОРНИИ) подала в суд. Во время разбирательств накопились пени на 29 млн рублей. Их представили как ущерб, который якобы возник по вине Спиридонова.
«Волга Ньюс» пишет, что дело замминистра могли закрыть в связи с «нереабилитирующими обстоятельствами». Но экс-чиновник хотел доказать свою правоту. Получилось. Октябрьский районный суд оправдал его.
Ранее сообщали, что бывший заместитель главы Самары Максим Харитонов покинул пределы России.
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