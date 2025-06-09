Суд оправдал экс-замминистра транспорта Самарской области Андрея Спиридонова

Однако выявили ряд недочетов. По этой причине и из-за отсутствия полномочий зам Пивкина отказался подписывать бумаги. Подрядная организация (РОСДОРНИИ) подала в суд. Во время разбирательств накопились пени на 29 млн рублей. Их представили как ущерб, который якобы возник по вине Спиридонова.