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Суд оправдал экс-замминистра транспорта Самарской области Андрея Спиридонова

Бывший чиновник проходил по уголовному делу по факту халатности.

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Бывший чиновник проходил по уголовному делу по факту халатности.

Экс-глава Минтранса Иван Пивкин требовал, чтобы Андрей Спиридонов подставил подпись в научной работе по комплексному развитию дорожно-транспортной сети губернии.

В документе расписали обустройство развязок и мостов, «умных светофоров» на проезжих частях 63-го региона, возможности объединения их работы с операторами для подсчета числа авто.

Однако выявили ряд недочетов. По этой причине и из-за отсутствия полномочий зам Пивкина отказался подписывать бумаги. Подрядная организация (РОСДОРНИИ) подала в суд. Во время разбирательств накопились пени на 29 млн рублей. Их представили как ущерб, который якобы возник по вине Спиридонова.

«Волга Ньюс» пишет, что дело замминистра могли закрыть в связи с «нереабилитирующими обстоятельствами». Но экс-чиновник хотел доказать свою правоту. Получилось. Октябрьский районный суд оправдал его.

Ранее сообщали, что бывший заместитель главы Самары Максим Харитонов покинул пределы России.

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