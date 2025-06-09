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Председатель Следкома РФ поручил доложить о деле по факту нападения на инвалида в башкирском селе

Бастрыкин потребовал доклад об избиении инвалида в Башкирии.

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Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на инвалида в селе Таштимерово Абзелиловского района Башкирии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По данным Следкома, группа лиц совершила нападение на человека с ограниченными возможностями здоровья и нанесла ему травмы. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Руководителю республиканского СК Владимиру Архангельскому поручено представить доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, -сообщает ведомство.

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