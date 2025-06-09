Экс-губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Алексей Смирнов покинул пост губернатора Курской области в декабре прошлого года. Он был задержан вместе с Алексеем Дедовым 16 апреля, в тот же день бывшие чиновники были арестованы. По версии следствия, ущерб областному бюджету в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей. Средства выделило АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.