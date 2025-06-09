27-летний самарец стащил у 86-летнего пенсионера 3 млн рублей и попал за решетку

Житель областного центра работал в связке с незнакомцем. Наказание будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
Неизвестный позвонил 86-летнему пенсионеру и сообщил о ДТП с участием якобы его родственника. Сказал, что только за деньги можно защитить близкого от уголовного преследования.
Пострадавший согласился передать средства. Всего — 3 млн рублей. Их забрал 27-летний самарец. После этого его нашли правоохранители. Завели уголовное дело. В итоге суд лишил местного жителя свободы на 3 года и 6 месяцев.
Стражи порядка продолжают искать сообщника горожанина. А до этого рассказывали, как 53-летняя самарчанка отдала мошеннику 133 тыс. рублей.
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