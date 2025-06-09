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Трое детей погибли в пожаре в Башкортостане

В Башкортостане пожар в доме унёс жизни троих детей. Открытое горение ликвидировали на площади 110 м². Причину возгорания устанавливят специалисты МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

В результате пожара в частном деревянном доме в селе Старобалтачево Башкортостана погибли трое детей в возрасте 3, 9 и 16 лет. Как сообщило МЧС России, огонь охватил жилой бревенчатый дом. Открытое горение было ликвидировано на площади около 110 квадратных метров. Во время тушения в доме были обнаружены тела погибших.

На ликвидации остатков загорания продолжают работать 10 специалистов и четыре единицы техники. К месту происшествия направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС, для установления причин возгорания.