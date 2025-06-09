Трое детей погибли в пожаре в Башкортостане

В результате пожара в частном деревянном доме в селе Старобалтачево Башкортостана погибли трое детей в возрасте 3, 9 и 16 лет. Как сообщило МЧС России, огонь охватил жилой бревенчатый дом. Открытое горение было ликвидировано на площади около 110 квадратных метров. Во время тушения в доме были обнаружены тела погибших.