Трое детей погибли в пожаре в Башкортостане

В результате пожара в частном деревянном доме в селе Старобалтачево Башкортостана погибли трое детей в возрасте 3, 9 и 16 лет. Как сообщило МЧС России, огонь охватил жилой бревенчатый дом. Открытое горение было ликвидировано на площади около 110 квадратных метров. Во время тушения в доме были обнаружены тела погибших.
На ликвидации остатков загорания продолжают работать 10 специалистов и четыре единицы техники. К месту происшествия направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС, для установления причин возгорания.