Спасатели обнаружили в реке Птичь утонувшего мужчину

«Всегда контролируйте детей, находящихся у воды. Объясните им правила безопасности и необходимость избегать игры на краю воды без присмотра взрослых, — уточнили спасатели. — Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, силы ветра. Ни в коем случае нельзя заходить в воду во время грозы. Не заплывайте на глубину на матрасах и кругах, если не умеете плавать, так как они могут сдуться в самый неподходящий момент».