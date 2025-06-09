В Ростова такси врезалось в два автобуса

В Ростове-на-Дону 9 июня произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла около 14:00 на перекрестке улицы Ченцова и 20-й Линии.
По предварительным данным, 52-летний водитель Renault Logan почувствовал резкое ухудшение самочувствия и, потеряв контроль над ситуацией, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль столкнулся с двумя встречными автобусами маршрутов № 3 и № 67.
В результате удара пострадали водитель такси и 43-летняя пассажирка автобуса. Обоих с травмами доставили в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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