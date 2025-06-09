СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре трех детей

Трагедия случилась несколько часов назад в селе Старобалтачево. По данным СК, возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении на улице Кирова, где проживала мать с четырьмя детьми. В момент трагедии дома находились только трое детей 3, 8 и 15 лет. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили их тела.