СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре трех детей

В Балтачевском районе Башкирии по факту гибели троих детей в пожаре завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Трагедия случилась несколько часов назад в селе Старобалтачево. По данным СК, возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении на улице Кирова, где проживала мать с четырьмя детьми. В момент трагедии дома находились только трое детей 3, 8 и 15 лет. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили их тела.
— В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики, — заявили в СК.
Руководитель Следкома Башкирии лично контролирует ход расследования.
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