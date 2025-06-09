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В Неклиновском районе мужчина избил знакомую

Пьяный скандал закончился больницей: мужчина избил сожительницу в Неклиновском районе.

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Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области разыгралась жестокая бытовая драма. В Центральную районную больницу доставили 42-летнюю местную жительницу с серьезными телесными повреждениями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, конфликт вспыхнул во время совместных посиделок со спиртным. Затем 58-летний мужчина, ранее уже имевший судимости, в пылу ссоры нанес женщине множественные травмы.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. В отношении него возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд избрал для мужчины меру пресечения — заключение под стражу.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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