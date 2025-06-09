Мусоровоз задавил пенсионерку в Подмосковье

В Старой Купавне Московской области мусоровоз сбил 61-летнюю женщину, которая пыталась обойти его спереди. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
— Установлено, что в 10 часов утра 9 июня 2025 года водитель мусоровоза, двигаясь по улице Чкалова совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая пыталась обойти машину спереди. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, однако не смотря на оказанную помощь скончалась, — говорится в сообщении.
Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, ход проводимой доследственной проверки и последующее принятие процессуального решения по факту ДТП, передает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».
6 июня автомобиль сбил мотоциклиста на Кутузовском проспекте в Москве, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Движение в месте аварии было затруднено.
4 июня суд в Красносельском районе арестовал бизнесмена Сергея Сосорева, который, управляя автомобилем Rolls-Royce, дважды переехал байкера в Санкт-Петербурге. Предприниматель и его защита просили назначить другую меру пресечения, но следователи напомнили им, что Сосорева ранее 44 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, а во время инцидента он еще раз наехал на байкера и попытался скрыться с места аварии.