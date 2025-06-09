Мусоровоз задавил пенсионерку в Подмосковье

4 июня суд в Красносельском районе арестовал бизнесмена Сергея Сосорева, который, управляя автомобилем Rolls-Royce, дважды переехал байкера в Санкт-Петербурге. Предприниматель и его защита просили назначить другую меру пресечения, но следователи напомнили им, что Сосорева ранее 44 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, а во время инцидента он еще раз наехал на байкера и попытался скрыться с места аварии.