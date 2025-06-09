СК арестовал имущество экс-главы управления МО РФ Васенина на ₽31 млн

Следствие наложило арест на собственность бывшего главы Управления имуществом Минобороны РФ Олега Васенина, который обвиняется в хищении более 240 миллионов при выполнении гособоронзаказа, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Васенина наложен арест на сумму более 31 миллиона рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья, контроль за исполнением которого был возложен на Васенина. По версии седователей, в 2022—2023 годах глава управления предоставил фиктивные документы о стоимости вторичного сырья, что позволило ему похитить более 240 млн рублей бюджетных средств.
Ранее сообщалось, что Васенин обвиняется по статье о хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Суд принял решение заключить его под стражу.