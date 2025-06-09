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СК арестовал имущество экс-главы управления МО РФ Васенина на ₽31 млн

Бывший чиновник ведомства обвиняется в хищении 240 млн рублей в рамках гособоронзаказа.

Источник: Аргументы и факты

Следствие наложило арест на собственность бывшего главы Управления имуществом Минобороны РФ Олега Васенина, который обвиняется в хищении более 240 миллионов при выполнении гособоронзаказа, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Васенина наложен арест на сумму более 31 миллиона рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья, контроль за исполнением которого был возложен на Васенина. По версии седователей, в 2022—2023 годах глава управления предоставил фиктивные документы о стоимости вторичного сырья, что позволило ему похитить более 240 млн рублей бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что Васенин обвиняется по статье о хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Суд принял решение заключить его под стражу.