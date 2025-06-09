СК арестовал имущество экс-главы управления МО РФ Васенина на ₽31 млн

По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья, контроль за исполнением которого был возложен на Васенина. По версии седователей, в 2022—2023 годах глава управления предоставил фиктивные документы о стоимости вторичного сырья, что позволило ему похитить более 240 млн рублей бюджетных средств.