В Воронеже иномарка столкнулась со «скорой»

По предварительным данным, сегодня, 9 июня, в 17:40 на пересечении улицы Лидии Рябцевой и Московского проспекта столкнулись «скорая» и «Мицубиси». Как сообщили «КП» в пресс-службе городской полиции, обошлось без пострадавших.
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили автоинспекторы.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем «Лада Калина» врезалась в столб. Водитель и двое его пассажиров 23 лет и 28 лет получили травмы, «скорая» доставила их в больницу.