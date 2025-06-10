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В Воронеже иномарка столкнулась со «скорой»

Авария произошла на пересечении Московского проспекта и улицы Лидии Рябцевой.

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Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, сегодня, 9 июня, в 17:40 на пересечении улицы Лидии Рябцевой и Московского проспекта столкнулись «скорая» и «Мицубиси». Как сообщили «КП» в пресс-службе городской полиции, обошлось без пострадавших.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили автоинспекторы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем «Лада Калина» врезалась в столб. Водитель и двое его пассажиров 23 лет и 28 лет получили травмы, «скорая» доставила их в больницу.