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Пойман мужчина, годами выносивший золото с завода в своих волосах

В Италии сотрудники полиции провели проверку в магазине по скупке золота и задержали мужчину, пытавшегося продать краденый золотой слиток.

В Италии сотрудники полиции провели проверку в магазине по скупке золота и задержали мужчину, пытавшегося продать краденый золотой слиток. Об этом сообщает La Repubblica.

Подозрение вызвал 38-летний мужчина, который принес в ломбард 250-граммовый золотой слиток стоимостью €23 тыс. Мужчина в итоге признался, что украл золото с литейного завода в Ломбардии, где работал до января прошлого года.

При обыске дома у подозреваемого были обнаружены другие куски необработанного золота. Мужчина рассказал, что в течение года выносил золото с завода, пряча его в своих длинных дредах. За это время он украл около 2 кг золота и заработал на продаже слитков в ломбардах около €150 тыс.

В настоящее время итальянец находится под следствием.

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