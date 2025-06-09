Пойман мужчина, годами выносивший золото с завода в своих волосах

При обыске дома у подозреваемого были обнаружены другие куски необработанного золота. Мужчина рассказал, что в течение года выносил золото с завода, пряча его в своих длинных дредах. За это время он украл около 2 кг золота и заработал на продаже слитков в ломбардах около €150 тыс.