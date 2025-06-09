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Автомобиль врезался в зрителей на автошоу в Германии

По данным агентства DPA, в Германии во время автошоу в городе Лайнфельден-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) автомобиль врезался в толпу зрителей.

По данным агентства DPA, в Германии во время автошоу в городе Лайнфельден-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) автомобиль врезался в толпу зрителей. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Как рассказали очевидцы, каскадер выполнял на автомобиле трюк с опрокидыванием. Он заехал на специальный трамплин, машина подлетела и начала кувыркаться, отлетев в итоге к месту, где стояли зрители. Сам каскадер не пострадал.

Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи.