Автомобиль врезался в зрителей на автошоу в Германии

По данным агентства DPA, в Германии во время автошоу в городе Лайнфельден-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) автомобиль врезался в толпу зрителей. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе трое детей.
Как рассказали очевидцы, каскадер выполнял на автомобиле трюк с опрокидыванием. Он заехал на специальный трамплин, машина подлетела и начала кувыркаться, отлетев в итоге к месту, где стояли зрители. Сам каскадер не пострадал.
Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи.