Автомобиль врезался в зрителей на автошоу в Германии

Как рассказали очевидцы, каскадер выполнял на автомобиле трюк с опрокидыванием. Он заехал на специальный трамплин, машина подлетела и начала кувыркаться, отлетев в итоге к месту, где стояли зрители. Сам каскадер не пострадал.