Двое детей пострадали при пожаре на Ланском шоссе в Петербурге

Двое детей пострадали при пожаре в квартире в Приморском районе Петербурга. Как рассказали в пресс-службе МЧС города, 9 июня в 18:41 им поступило сообщение о возгорании на Ланском шоссе, 10. Спасатели оперативно выехали на адрес. Выяснилось, что огнем охвачена трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. Горела мебель и вещи в одной из комнат. Внутри находились жильцы.
В 19:11 пожар был ликвидирован. Есть пострадавшие.
— При пожаре пострадали двое детей, госпитализированы в лечебное учреждение, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
В ликвидации пожара участвовало 3 единицы спецтехники, а также 15 сотрудников МЧС.
Напомним, накануне пожарные спасли от огня кота в Ленобласти, который пробыл под завалами пять дней. В Тосненском районе дотла сгорел приют с бездомными животными, где погибли 50 котов и одна собака.