Двое детей пострадали при пожаре на Ланском шоссе в Петербурге

Двое детей пострадали при пожаре в квартире в Приморском районе Петербурга. Как рассказали в пресс-службе МЧС города, 9 июня в 18:41 им поступило сообщение о возгорании на Ланском шоссе, 10. Спасатели оперативно выехали на адрес. Выяснилось, что огнем охвачена трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. Горела мебель и вещи в одной из комнат. Внутри находились жильцы.