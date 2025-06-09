Ребенок упал с высоты аттракциона в московском парке «Остров мечты»

Также сегодня порядка 17 человек застряли на аттракционе «Воздушный поезд» на высоте примерно 10 метров. Отмечалось, что пятеро из них — дети. Для устранения неисправности к головному вагону подвели вышку, что позволило восстановить электроснабжение. В результате этого аттракцион снова заработал и, а посетителей с него эвакуировали. Пострадавших среди них не зафиксировано.