Ребенок упал с высоты аттракциона в московском парке «Остров мечты»

Ребенок сорвался с декоративной конструкции в парке, его увезли в больницу.
В московском парке развлечений «Остров мечты» второй раз за сутки происходит ЧП — сейчас стало известно, что мальчик взобрался на одну из декоративных конструкций, и, не удержавшись, упал с высоты трех-четырех метров. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Сегодня вечером мальчик забрался на декоративную конструкцию, но не удержался и упал на спину», — передает telegram-канал. По предварительной информации, ребенок получил перелом копчика, травмы колена и головы. Его доставили в больницу.
Также сегодня порядка 17 человек застряли на аттракционе «Воздушный поезд» на высоте примерно 10 метров. Отмечалось, что пятеро из них — дети. Для устранения неисправности к головному вагону подвели вышку, что позволило восстановить электроснабжение. В результате этого аттракцион снова заработал и, а посетителей с него эвакуировали. Пострадавших среди них не зафиксировано.