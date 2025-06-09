Mash: Экс-депутата Рады Киву убили из-за долга в 30 миллионов рублей

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива был убит Службой безопасности Украины по заказу предпринимателя из Армении и «крупнейшего подрядчика Укравтодора» Араика Амирханяна, который не хотел возвращать ему долг в размере 30 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Mash.