Mash: Экс-депутата Рады Киву убили из-за долга в 30 миллионов рублей

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива был убит Службой безопасности Украины по заказу предпринимателя из Армении и «крупнейшего подрядчика Укравтодора» Араика Амирханяна, который не хотел возвращать ему долг в размере 30 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, бизнесмен передал данные о распорядке дня экс-парламентария представителям украинских спецслужб, которые впоследствии наняли исполнителя убийства, следует из публикации.
Тело Кивы обнаружили вечером 6 декабря 2023 года на территории отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево возле подмосковного Одинцова. Позднее было установлено предполагаемое орудие убийства политика, а также то, что он скончался от двух выстрелов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.
Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что международное сообщество обязано осудить убийство Кивы. 9 июня 2025 года правоохранители задержали в Подмосковье Амирханяна. О том, что известно о громком убийстве, — в материале «Вечерней Москвы».