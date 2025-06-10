Пожар произошел в Воротынской ЦРБ. Там загорелся пост медицинской сестры на втором этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел сегодня, 9 июня, в районе шести часов вечера в п. Воротынец. Огонь раскинулся по площади пять квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные МЧС России эвакуировали 44 человек, из них — пять сотрудников больницы и посетители, детей среди них не было. Никто не пострадал.
В минздраве Нижегородской области также подтвердили информацию, добавив, что возгорание произошло в помещениях для дневного стационара. Пациенты круглосуточного стационара продолжили получать лечение в штатном режиме и находятся в своих палатах.
Причина возгорания пока неизвестна.
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