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Пожар произошел в Воротынской ЦРБ

Спасатели эвакуировали 44 человека.

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Источник: МЧС РФ

Пожар произошел в Воротынской ЦРБ. Там загорелся пост медицинской сестры на втором этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел сегодня, 9 июня, в районе шести часов вечера в п. Воротынец. Огонь раскинулся по площади пять квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные МЧС России эвакуировали 44 человек, из них — пять сотрудников больницы и посетители, детей среди них не было. Никто не пострадал.

В минздраве Нижегородской области также подтвердили информацию, добавив, что возгорание произошло в помещениях для дневного стационара. Пациенты круглосуточного стационара продолжили получать лечение в штатном режиме и находятся в своих палатах.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержан водитель, устроивший смертельное ДТП с мотоциклом.