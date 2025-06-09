В Петербурге задержали мигранта, ударившего ножом в живот беременную девушку

В Санкт-Петербурге задержали иностранного гражданина, обвиняемого в нападении с ножом на беременную 19-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по городу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 8 июня он был задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Инцидент произошел 30 мая на Псковской улице. Ночью мигрант поссорился со своей 19-летней беременной партнершей и нанес ей ножевые ранения в живот и ногу.
Девушка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести. В настоящее время её здоровью ничего не угрожает, ребенок не пострадал.
Ранее в США военного приговорили к 23 годам тюрьмы за убийство и расчленение беременной жены.