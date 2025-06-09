В Россию вернулась первая группа бойцов до 25 лет: главное об СВО за 9 июня

В Россию вернулась первая партия российских военнослужащих младше 25 лет, освобожденных в результате обмена пленными между Россией и Украиной, состоявшегося в соответствии с достигнутыми договоренностями. Днем освобожденные бойцы были доставлены в столицу Белоруссии Минск, где им предоставили всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Уже вечером самолет с первой группой вернувшихся приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Главное об СВО к 9 июня — в материале URA.RU.