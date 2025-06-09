В Россию вернулась первая группа бойцов до 25 лет: главное об СВО за 9 июня

В Россию вернулась из плена первая группа бойцов.
В Россию вернулась первая партия российских военнослужащих младше 25 лет, освобожденных в результате обмена пленными между Россией и Украиной, состоявшегося в соответствии с достигнутыми договоренностями. Днем освобожденные бойцы были доставлены в столицу Белоруссии Минск, где им предоставили всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Уже вечером самолет с первой группой вернувшихся приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Главное об СВО к 9 июня — в материале URA.RU.
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Украина и Россия начали новый обмен пленными.
Украина и РФ обменялись военнопленными. Москва с подконтрольных Киеву территорий вернула первую группу россиян в возрасте до 25 лет. Бойцы были доставлены в Минск, где им оказали необходимую помощь и поддержку, но уже вечером военно-транспортный самолет Ил-76 с россиянами приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.
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Европа не дает Киеву договариваться с Москвой.
Европа препятствует заключению соглашений, которые могли бы быть выгодны Украине в процессе урегулирования конфликта. С таким заявлением выступил помощник президента России Владимир Мединский. Он отметил, что на переговорах украинская делегация демонстрирует стремление к прекращению огня, но не может самостоятельного принять решение.
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СВО продолжится.
Спецоперация продолжится, но Россия не отказывается от дипломатических усилий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущее 2050» в Москве.
Он также отметил, что на передовой солдаты ВС РФ выполняют не только военные, но и дипломатические задачи. По словам дипломата, российские военные «отвоевывают правду, честь и достоинство людей».
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ВС РФ увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.
Бойцы центральной группировки расширили зону контроля ВС РФ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные активизировали наступление, что позволило закрепиться на новых рубежах.
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ВС РФ начали использовать в зоне СВО новую тактику уничтожения дронов.
Российские операторы БПЛА начали применять новую тактику перехвата и уничтожения украинских дронов на линии боевого соприкосновения. Теперь специалисты используют дрон-ретранслятор для получения изображения с аппаратов ВСУ и перехвата их сигналов, передает Пятый канал. Это позволяет заранее выявлять действия противника и эффективнее выводить из строя его беспилотные системы.
Новая тактика позволяет бойцам оставаться незамеченными и быстро менять позиции. После перехвата изображения с дрона ВСУ расчет может определить местоположение базы противника и нанести по ней удар. Такая «охота» может продолжаться сутками: расчеты противника являются приоритетной целью для российских военных, чтобы обеспечить безопасное продвижение пехоты и расширение полосы безопасности.