Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Крыжановская родилась в марте 1930 года и во время Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. С 1960 года, на протяжении 65 лет, она работала в Отделе западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, став одним из самых опытных и заслуженных сотрудников учреждения.
Крыжановская специализировалась на европейском прикладном искусстве
Крыжановская была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и благодарности Минкультуры.
Государственный Эрмитаж — один из крупнейших и старейших музеев мира, расположен в Санкт-Петербурге. Основан в 1764 году, обладает собранием из более чем 3 млн экспонатов, включая произведения живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и археологии. Основной комплекс музея размещается в зданиях Зимнего дворца и прилегающих строениях.