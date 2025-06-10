Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Крыжановская родилась в марте 1930 года и во время Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. С 1960 года, на протяжении 65 лет, она работала в Отделе западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, став одним из самых опытных и заслуженных сотрудников учреждения.