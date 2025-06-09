«Поиск завершен. Погибла»: в Самаре две недели не могли найти местную жительницу

31 мая в тг-канале «Самара ДТП» появился пост о пропаже женщины. Сообщалось, что женщина в день пропажи уехала на своем авто, с этого момента ее никто не видел. Для всей семьи Елены ее исчезновение оказалось невероятным шоком. В день своего исчезновения ничто не предвещало беды, Елена не вела себя как-то странно, ничего подобного. Женщина села в свой автомобиль и уехала, не сообщив семье о своих планах на день.