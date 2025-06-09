«Поиск завершен. Погибла»: в Самаре две недели не могли найти местную жительницу

41-летнюю Елену Грушину объявили в розыск еще в конце мая, но нашли только сейчас. К сожалению, женщину не удалось обнаружить живой, о чем пишет KP.RU.
Что произошло.
31 мая в тг-канале «Самара ДТП» появился пост о пропаже женщины. Сообщалось, что женщина в день пропажи уехала на своем авто, с этого момента ее никто не видел. Для всей семьи Елены ее исчезновение оказалось невероятным шоком. В день своего исчезновения ничто не предвещало беды, Елена не вела себя как-то странно, ничего подобного. Женщина села в свой автомобиль и уехала, не сообщив семье о своих планах на день.
Родственники через некоторое время начали звонить Елене, она не отвечала. В соцсетях тоже не смогли отследить, куда направилась женщина. Ко всему прочему, у Елены дома остался маленький сын, она не могла просто взять и бросить несовершеннолетнего ребенка.
Было принято решение обратиться в полицию, а затем и к волонтерам. Поиски начались сразу, надеялись, что яркую Елену удастся найти быстро. Елена действительно обладала яркой внешностью — рыжие волосы, зеленые глаза, в целом, ее могли легко запомнить в магазине или в общественном месте. Но даже уличные камеры не дали результата.
Несмотря на все сложности поисков, родные надеялись, что смогут найти Елену живой.
К сожалению, через две недели пришла страшная новость — Елену нашли… мертвой. Соответствующий пост появился в сообществе самарского отряда «ЛизаАлерт». В посте говорилось: «Поиск завершен. Елена Грушина (Ступникова) найдена, погибла. Выражаем соболезнования ее родным и близким».
О том, что же случилось с женщиной, не спешат рассказывать и полицейские. Однако есть версия, что Елена могла покончить с собой. При этом не исключают и инсценировку, а в чем именно она заключается, правоохранительные органы также не распространяются.
Близким трудно поверить, что Елена могла на такое решиться, ведь женщина была жизнерадостной, у нее, как мы уже упоминали, был маленький сын, которого женщина обожала.
Что на самом деле произошло с Еленой будет известно позже после произведенных проверок, сейчас же волонтеры просят уважать личное горе семьи и не строить догадок в соцсетях.