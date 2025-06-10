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В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса

В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса, два человека пострадали.

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Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн — РИА Новости. Такси врезалось в два автобуса в Ростове-на-Дону, два человека получили травмы, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла в понедельник на пересечении улицы Ченцова и 20-й линии.

По предварительной информации, водитель Renault Logan 1973 года рождения из-за плохого самочувствия выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с двумя автобусами (маршруты № 3 и 67), которые двигались навстречу друг другу.

«В результате ДТП водитель такси, а также пассажирка автобуса 1982 года рождения с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение», — сказал представитель ведомства.