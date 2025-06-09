«Все равно что арестовать Трампа или посадить Макрона»: Дуров назвал абсурдными обвинения властей Франции

Дуров не может понять, в чем его обвиняют французские власти.
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют французские власти. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют… Они говорят, что среди миллиарда использующих Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, и я вроде как не сделал достаточно для того, чтобы эти нарушения предотвратить. Это нелепо. Это — все равно что арестовать [президента США] Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить [президента Франции Эмманюэля] Макрона за ограбление в Тулузе», — заявил Дуров.
Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции почти год назад. Власти страны считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Как сообщали местные СМИ, предпринимателя задержали благодаря некому «тайному закону». Основателю мессенджера предъявили обвинения, подтверждение в суде которых грозит до 20 лет тюрьмы. От предложения помощи со стороны России Дуров и его представители отказались.