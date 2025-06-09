Foreign Policy: США продолжат передавать Украине спутниковые разведданные

Кроме того, в материале указывается, что в отношении конфликта на Украине наиболее вероятным сценарием с участием Трампа может стать отказ от активной работы в дипломатических мирных процессах. В таком случае, лидер США может возложить ответственность за отсутствие прогресса как на Киев, так и на Москву, обвинив обе стороны в несоблюдении его рекомендаций.