Foreign Policy: США продолжат передавать Украине спутниковые разведданные

США продолжат передавать Украине ключевые для нее разведданные.
Президент США Дональд Трамп не планирует прекращать передавать Украине спутниковую разведывательную информацию. Об этом сообщил Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации Штатов.
«(Администрация Трампа — прим. URA.RU) не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным. Эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины», — говорится в материале журнала.
Также отмечается, что Вашингтон рассматривает возможность сохранения поддержки Киева в формате, который схож с ранее оказываемой помощью. При этом американская сторона будет стремиться минимизировать собственные расходы.
Кроме того, в материале указывается, что в отношении конфликта на Украине наиболее вероятным сценарием с участием Трампа может стать отказ от активной работы в дипломатических мирных процессах. В таком случае, лидер США может возложить ответственность за отсутствие прогресса как на Киев, так и на Москву, обвинив обе стороны в несоблюдении его рекомендаций.
Согласно данным из отчета Института стратегических исследований армии США, за первые две недели боевых действий ВСУ получили спутниковые изображения территории общей площадью более 40 млн квадратных километров благодаря государственным и коммерческим спутникам. Оценочное количество западных спутников составляет около 600 аппаратов, передает Pravda.Ru.
Позже Верховная рада рассмотрела инициативу депутата Федора Вениславского о создании космических сил в составе армии страны. При этом через месяц замминистра обороны Екатерина Черногоренко объявила о создании управления космической политики в рамках ведомства.