Россиянин купил дом со взрывоопасным 80-летним сюрпризом на чердаке

Ранее ФСБ отчиталась о задержании в Тверской области подростков, которые по заданию украинских кураторов планировали поджечь здание МО РФ в Вышнем Волочке накануне празднования Дня Победы. Спецслужбы Незалежной сообщили одному из задержанных координаты тайника с компонентами для сборки взрывного устройства.