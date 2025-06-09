Сапёр МЧС России пострадал при разминировании в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что сапёры МЧС России начали обезвреживать украинские мины с пластиковым корпусом в приграничных районах Курской области. Каждый боеприпас содержит примерно 40 граммов взрывчатых веществ. По данным МЧС, с августа этого года в курском приграничье было найдено и уничтожено свыше 5300 снарядов.