Трое детей участника СВО погибли при пожаре в частном доме в Башкири

Причины возгорания будут выяснять рабочая группа МЧС и эксперты. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В момент пожара в доме находились трое мальчиков, их мать и 12-летний брат отсутствовали. Отец семейства служит на СВО, сообщает портал Ufa1.