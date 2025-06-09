Мединский: россияне потребовали ударить по Киеву «Орешником» после терактов

Он отметил, что действия украинской стороны, в том числе недавний взрыв моста в Брянской области, оказали влияние на настроения россиян. По словам Мединского, подобные инциденты можно расценивать как проявление терроризма, и после них продолжать переговорный процесс во втором раунде было крайне затруднительно.