Мединский рассказал, что россияне требуют ударов «Орешником».
В результате украинских атак на российскую территорию среди граждан усиливаются призывы к применению более жестких мер в отношении Киева, включая нанесение удара комплексом «Орешник» по основным городам республики. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в интервью журналисту RT Рику Санчесу.
«Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас… Граждане требуют: нужно “Орешником” по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — рассказал чиновник.
Он отметил, что действия украинской стороны, в том числе недавний взрыв моста в Брянской области, оказали влияние на настроения россиян. По словам Мединского, подобные инциденты можно расценивать как проявление терроризма, и после них продолжать переговорный процесс во втором раунде было крайне затруднительно.
Вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста на проходящий поезд. В результате инцидента погибли семь человек, еще 104 получили ранения различной степени тяжести. По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, причиной трагедии стал взрыв, вызванный заложенным взрывным устройством украинского производства, пишет RT.