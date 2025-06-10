В Самарской области экс-полицейский признан виновным в получении взятки и в нападении на следователя

с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, со штрафом в размере 150.000 рублей и конфискацией предмета взятки в сумме 30.000 рублей. Кроме того, суд по ходатайству прокурора лишил подсудимого звания «лейтенант полиции», сообщает пресс-служба СУ СКР СО.