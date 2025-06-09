Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли, выпав из переполненного поезда в Индии

Трагедия произошла в час пик на линии Down Fast.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека погибли, еще несколько пострадали, выпав из переполненного вагона поезда в индийском штате Махараштра, сообщает местное издание Hindustan Times.

Трагедия произошла в час пик на линии Down Fast. Всего из поезда выпали восемь человек.

«Когда мы приближались к повороту возле Мумбры, тех, кто стоял у двери, начало сдавливать. Они держались за нас, чтобы спастись, но мы все упали», — сообщил один из пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Индии шесть девочек из одной семьи утонули, спасая сестру.

По информации полиции, трагедия случилась 3 июня, когда одна из девочек, находясь на берегу, зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть.