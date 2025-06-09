Четыре человека погибли, выпав из переполненного поезда в Индии

Четыре человека погибли, еще несколько пострадали, выпав из переполненного вагона поезда в индийском штате Махараштра, сообщает местное издание Hindustan Times.
Трагедия произошла в час пик на линии Down Fast. Всего из поезда выпали восемь человек.
«Когда мы приближались к повороту возле Мумбры, тех, кто стоял у двери, начало сдавливать. Они держались за нас, чтобы спастись, но мы все упали», — сообщил один из пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Индии шесть девочек из одной семьи утонули, спасая сестру.
По информации полиции, трагедия случилась 3 июня, когда одна из девочек, находясь на берегу, зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть.